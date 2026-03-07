アパレル店員の最低最悪、でも最高の1日。P002【漫画】本編を読む接客業において、どれほど真摯に業務へ取り組んでいても予期せぬ迷惑客に遭遇する不条理は避けられない。アパレル業界で約10年にわたる接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが、フォロワーから寄せられた実体験を基に描いた漫画『アパレル店員の最低最悪、でも最高の1日。』は、販売員たちの過酷な日常と奮闘をリアルに描いた作品だ。アパレル店員の最低最悪、で