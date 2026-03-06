衆院文部科学委員会は委員長が遅刻したため流会となり、中道改革連合の小川淳也代表は6日の記者会見で、「与党側のゆるみ、おごり、万能感は目に余る」と批判した。6日の衆院文部科学委員会は、自民党の斎藤洋明委員長が理事会に遅刻したため、開催されないまま、流会となった。委員会では、高校無償化を拡充する就学支援金支給法改正案を審議する予定だった。小川氏は会見で、「この間の様子を見ていると、与党側のゆるみ、おごり