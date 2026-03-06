やまみーさんの漫画「鼻中隔湾曲症で手術をした話」（全4話）が、インスタグラムで合計5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「鼻が詰まって息ができない」という夫を、妻が耳鼻科に連れていきました。診察の結果、片側の鼻にほぼ空気が通っていないことが判明。簡単な手術で治ると言われましたが……という内容で、読者からは「私も同じ治療を受けました」「共感しかない！」などの声が上がっ