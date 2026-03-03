力強い加速性能と優れた燃費性能を兼ね備えた「ジクサー」 スズキ・ジクサー150｜Suzuki Gixxer 150 「ジクサー」は、スズキの大型スポーツバイクと共通イメージとなるスポーティなスタイリングを特徴とした150ccクラスのロードスポーツバイク。2017年の発売以来、若年層を中心に好評を得ている。ヘッドライトからタンクまでの一体感や、ボリュームのあるタンクとスリ