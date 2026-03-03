力強い加速性能と優れた燃費性能を兼ね備えた「ジクサー」

スズキ・ジクサー150｜Suzuki Gixxer 150

「ジクサー」は、スズキの大型スポーツバイクと共通イメージとなるスポーティなスタイリングを特徴とした150ccクラスのロードスポーツバイク。2017年の発売以来、若年層を中心に好評を得ている。

ヘッドライトからタンクまでの一体感や、ボリュームのあるタンクとスリムなシートによる抑揚のあるデザインに、欧州のデザイントレンドであるカウルを車体中心に向けてコンパクトに凝縮したプロポーションを取り入れることで、洗練されたスタイリングを実現。

また、力強い造形の燃料タンクとシュラウドに加え、コンパクトで薄型な LEDヘッドランプや、前後2分割シート、スイングアームマウントリヤフェンダーの採用により、スポーティな印象が強調されている。

2026年モデルではカラーリングが変更され、「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」、「オールトグレーメタリック/パールミラレッド」、そして「グラススパークルブラック/オールトグレーメタリック」の3色が設定された。

燃費はWMTCモードで50.0km/Lと、優れた低燃費性能は健在。税込価格は39万6000円で、誰にでもおすすめできるロードスポーツバイクのエントリーモデルとなっている。

スズキ独自の油冷250ccエンジンを搭載した「ジクサー250/SF250」

スズキ・ジクサー250｜カラー：パールグレッシャーホワイト/マットプラチナシルバーメタリックNo.2

「ジクサー250/SF250」は、スポーティなデザインと力強い加速性能、優れた燃費性能を兼ね備え、エンジンオイルを冷却媒体として利用するスズキ独自の油冷エンジンを搭載した250ccロードスポーツバイク。

力強い造形の燃料タンクに加え、前後2分割シートやスイングアームマウントリヤフェンダーを採用することで、スポーティなルックスを実現。ワンプッシュでエンジン始動が可能なスズキイージースタートシステムを標準装備している。

ネイキッドモデルの「ジクサー250」は、ヘッドライトからタンクまでの一体感や、ボリュームのあるタンクとスリムなシートによる抑揚のあるデザインに、カウルを車体中心に向けてコンパクトに凝縮したプロポーションを採用。良好なハンドリングを実現するコンパクトで薄型のLEDヘッドランプを装備している。

今回のカラーリング変更では、「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」、「パールグレッシャーホワイト/マットプラチナシルバーメタリック No.2」、「グラススパークルブラック」の3色展開となった。

スズキ・ジクサーSF250｜カラー：グラススパークルブラック

スポーティなフルカウルモデルの「ジクサーSF250」は、前傾姿勢で重心を下げたデザインに、低く構えたシルエットや、大胆な面使いによる流れるようなキャラクターラインを採用。スタイリングに合わせて、ひと目で「ジクサーSF250」と認識できるワイドなLEDヘッドランプが装備されている。

今回のカラーリング変更では、「トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイト」、「パールグレッシャーホワイト/マットプラチナシルバーメタリック No.2」、 「グラススパークルブラック」の3色がラインナップされた。

SPECIFICATIONS

スズキ・ジクサー150｜Suzuki Gixxer 150

ボディサイズ：全長2020×全幅800×全高1035mm

ホイールベース：1335mm

最低地上高：160mm

最小回転半径：2.6m

シート高：795mm

車両重量：139kg

総排気量：154cc

エンジン：空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ

最高出力：9.6kW（13ps）/8000rpm

最大トルク：13Nm（1.3kgf-m）/5750rpm

トランスミッション：5速MT

燃料タンク容量：12L

WMTCモード燃費：50.0km/L（クラス2、サブクラス2-1、1名乗車時）

価格（税込）：39万6000円

スズキ・ジクサー250｜Suzuki Gixxer 250

ボディサイズ：全長2010×全幅805［740］×全高1035mm

ホイールベース：1345mm

最低地上高：165mm

最小回転半径：2.6m

シート高：800mm

車両重量：154［158］kg

総排気量：249cc

エンジン：油冷4サイクル単気筒SOHC4バルブ

最高出力：19kW（26ps）/9300rpm

最大トルク：22Nm（2.2kgf-m）/7300rpm

トランスミッション：6速MT

燃料タンク容量：12L

WMTCモード燃費：34.5km/L（クラス3、サブクラス3-1、1名乗車時）

価格（税込）：49万2800［52万5800］円

※［ ］内はジクサーSF250