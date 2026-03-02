木村拓哉（53）と工藤静香（55）の長女でフルート奏者・モデルのCocomi（24）が、3月1日までにインスタグラムのストーリーズを更新。《ひさびさ？に》のコメントを添えて、ファンから質問を募った。とりわけ注目を集めたのは、恋愛相談に対する“切れ味鋭い”回答だ（以下、《》内はすべて原文ママ）。

ストーリーズでは母・静香が動画に登場する投稿もあり、静香は《落ち込んだらどうやって立ち直りますか？》の質問に「落ち込んだら、落ち込むだけ落ち込んで、さっさと立ち直る」とコメント。しかしCocomiは投稿に《母親参考にならなさすぎ》とキャプションを添えるなど、なかなか手厳しい評価を下していた。

そんなCocomiは《好きでもない人にLINEとかで追いかけられてます。追い払う方法とか、あしらい方教えてください》との相談に、《返信しない》とキッパリ。いっぽう《好きな人からの返信、どれくらい待てますか？》の質問には、《2秒》と返すなど“一途な素顔”ものぞかせていた。

しかしながら、“禁断の恋”は徹底的に受け付けないようだ。

まず《既婚者を好きになってしまいました。どうやって諦めたらいいですか》の質問には、《論外》と突き放したCocomi。

さらに《旦那が14下の女の子と社内不倫してたらどうしますか？》の質問には、《Ew.》と2文字でコメント。「Ew」とは“うわっ”や“おえっ”といった嫌悪感を意味するネットスラングとされており、Cocomiは眉をひそめて顔を引きつらせた自撮りショットも添えていた。

Cocomiの正直すぎる返しはXでも話題になり、好意的な反響が寄せられている。

《変顔なのに綺麗すぎる》

《正直すぎるcocomiちゃん大好きほまにww》

《汚い言葉は使いたくないから顔で表現してるのワイのお嫁様検定合格や》

《Cocomiちゃんの恋愛観、父親がキムタクなだけあってめちゃくちゃしっかりしてる。悪い男に引っかからなさそう！》

他にもCocomiは《好きな人と都合のいい関係を続けています、どうしたら付き合えると思いますか？》の質問には、《そんなことしてくる人とは付き合わないでおきましょう Sayonara》と回答。

《浮気されてて頑張って別れたんですけど、好きな気持ち消えなくてしんどいです》と寄せられると、《・直視出来ないくらいのイケメン ・一国の王子 ・死ぬほど一途で優しい じゃないなら涙を流す理由がありません。可愛いお顔を腫らしちゃいけません》と励ましていた。

さらに《自分からバレンタインくれって頼んだのにホワイトデー返さない男なんなんでしょうか》との相談には、《傲慢。バレンタインに花束も贈れない方はNo thank you》とバッサリ。《彼女や奥さんがいる男性にバレンタインに下着を送るのは普通なのでしょうか？彼が毎年頂くので》の質問にも、《あ、全然普通じゃないです。警察行きです》と断じたのだった。

ある芸能関係者は言う。

「ご両親の木村さんも工藤さんも浮気や不倫といったスキャンダルは報じられたことがなく、お互いに一途だといいます。結婚して25年あまり経ちますが、木村さんは仕事を終えるとまっすぐに自宅に帰るなど家庭を大切にしています。

そう考えると、Cocomiさんが“ダメンズ”をバッサバサと斬っていくのも納得できます。きっと家庭でも、木村さんが工藤さんを思いやる姿を間近で見てきたのでしょう。同時にCocomiさんが交際する相手のハードルも上がりそうですが、その点は心配無用でしょう。

Cocomiさんは昨年11月に、男子バレーボール日本代表で『サントリーサンバーズ大阪』所属の小川智大選手（29）との真剣交際が『週刊文春』で報じられていました。小川さんは文春の直撃に《仲良くさせていただいてます》と回答し、自身のファンに向けてもメッセージを出したそうです。スキャンダル対応を見ても礼儀正しさが伝わってきますし、Cocomiさんを安心させられる存在なのかもしれません」

Cocomiの説得力あるアドバイスは、悩みを抱えるファンの励みになったに違いない。