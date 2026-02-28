玩具業界随一の市場拡大を遂げているカプセルトイ。その市場シェアの過半数を占めるリーディングカンパニー・バンダイは、いかにしてヒット作を生み出しているのか。同社執行役員でベンダー事業部ゼネラルマネージャーの滝口雄介氏は「ガシャポンは『かわいい』だけでは売れない。そこに何を掛け合わせるかを日々考えているのが、開発担当者たちだ」という――。（取材、執筆＝ライター・加茂 歩）■年間約2.2億個を出荷する「ガシ