汗ばむ季節や外出先でのベタつきが気になるとき、手軽にリフレッシュできるアイテムとして人気のドライシャンプー。香りのライフスタイルブランド「ダイアンボヌール」から、爽やかな新作アイスドライシャンプーが登場します。春から夏に向けて使いやすいみずみずしい香りと心地よいクール感が魅力♡日常のセルフケアに取り入れたくなる注目アイテムです。 爽快感広がる新しい香り 「アイスドラ