春夏の爽快ケアに♡ダイアンボヌールのドライシャンプーに新しい香り登場

汗ばむ季節や外出先でのベタつきが気になるとき、手軽にリフレッシュできるアイテムとして人気のドライシャンプー。香りのライフスタイルブランド「ダイアンボヌール」から、爽やかな新作アイスドライシャンプーが登場します。春から夏に向けて使いやすいみずみずしい香りと心地よいクール感が魅力♡日常のセルフケアに取り入れたくなる注目アイテムです。

爽快感広がる新しい香り

「アイスドライシャンプーグリーンノスタルジアの香り」は、マスカット・レモン・グレープフルーツを思わせるみずみずしいフルーツノートが特徴。

グリーンノートを基調にした透明感のある香りが広がり、ひと夏の思い出や南フランスのバカンスを感じさせるような奥行きのある香調に仕上げられています。

清涼感のある爽やかな香りは性別を問わず使いやすく、気分をリフレッシュしたいときにもぴったり。使うたびに、どこか懐かしく心地よい余韻を楽しめます。

COMPONIST新発想ヘアケア登場♡サラとろ髪叶える新シリーズ

いつでも使える快適ケア

メントール（清涼成分）配合のアイスシリーズは、頭皮にスプレーして軽くマッサージすることで、汗や皮脂によるベタつきをいつでもどこでも瞬間＊1リフレッシュ。

シャンプー後のようなすっきりとした爽快感が得られます。

髪や頭皮だけでなく、ボディのリフレッシュミストとしても使えるのが特徴。外出前や運動後、気分転換したいときなど幅広いシーンで活躍します。

※顔には使用しないでください。

＊1 スプレーする時間

アイスドライシャンプーグリーンノスタルジアの香り



価格：120mL / 1,518円

天然由来成分へのこだわり

ダイアンボヌールは、「産地と作り手とユーザー、関わるすべての人に幸せを」という想いのもと、天然由来成分にこだわったものづくりを続けています。

香りの心地よさと使いやすさを大切にしたドライシャンプーは、忙しい日々の中でも無理なく続けられるセルフケアアイテムとしておすすめです。

季節の変わり目から夏にかけて、香りを楽しみながら気分を整える新しい習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。

香りで楽しむ新習慣

爽快感と香りを同時に楽しめるアイスドライシャンプーは、春夏のセルフケアをより心地よいものにしてくれるアイテム。

外出先でも手軽に使えるので、忙しい日常の中でも気分をすっきり整えられます。

爽やかな「グリーンノスタルジアの香り」で、季節の移ろいを感じながら心地よいリフレッシュタイムを楽しんでみてください♪