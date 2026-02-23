ミランに所属するイングランド代表MFルベン・ロフタス・チークは、長期の離脱を強いられることになりそうだ。22日、イタリアメディア『スカイ』が報じた。ロフタス・チークは22日に行われたセリエA第26節パルマ・カルチョ戦に先発出場したが、試合序盤の11分に負傷交代していた。空中戦で勢いよく飛び出してきた相手GKエドアルド・コルヴィの頭がロフタス・チークの顔面に直撃し、出血したロフタス・チークは担架に乗せられて