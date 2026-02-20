松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、「牛肉と牡蠣（カキ）のオイスターソース炒め定食」を2月24日午前10時に新発売します。【画像】やば…うまそ！コチラが牛焼肉×ぷりっぷりカキの「牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食」です！同商品は、牛焼肉と“ぷりぷり濃厚”な味わいのカキを使用。主役級の2つの具材を、オイスターソースをベースとした甘味・コク・うま味を感じられる仕上がりの「特