猫パンチ。名前は可愛らしいものの、意外と素早くて強烈です。突然くらえば人間ですらびっくりしてしまいますが、同じくらいの体格のワンちゃんなら、なおさら驚いてしまうでしょう。そんな猫パンチの瞬間をとらえた1枚が、Xで話題になっています。とあるユーザー宅で暮らすミヌエットが、同居するペキプー（ペキニーズ×プードル）に猫パンチを繰り出す姿が投稿され、1.5万件を超えるいいねを集めています。【その他の画像・