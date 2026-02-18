伝説のドッジボール漫画『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編、TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のティザービジュアルが発表され、一撃弾子や小仏珍子ら球川闘球部のキャストも発表された。また『炎の闘球児 ドッジ弾平』で一撃弾平を演じた日高のり子の出演も決定した。＞＞＞ティザービジュアルや特別企画 ”一撃” 対談をチェック！（写真3点）週刊コロコロコミックで連載中の『炎の闘球女ドッジ弾子』は1990年代に圧倒的な人