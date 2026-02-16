キッチンタオルとペーパータオルの用途の違いについて、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【画像で見る】意外と知らない？これがキッチンタオル＆ペーパータオルの用途の違いです！大王製紙は「キッチンタオルとペーパータオル 実は、それぞれ用途の違うアイテムなんです！」と投稿。その上で「今回は