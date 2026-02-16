愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、同居家族の介護から起こった一件です。軽度の認知症がある義父との同居。疲弊がひどく、いつもクタクタ。ことあるごとに「お前のせいで生きていても楽しくない！」などと暴言を吐