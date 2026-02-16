【同居はツラいよ】認知症の義父を介護。え？子どもを犠牲に…？【第17話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、同居家族の介護から起こった一件です。
軽度の認知症がある義父との同居。疲弊がひどく、いつもクタクタ。ことあるごとに「お前のせいで生きていても楽しくない！」などと暴言を吐かれ、心まで疲れ切っています。
昨夜も深夜に義父に起こされて疲れが取れないこの女性は、眠気をこらえてミニバスの練習へ行く息子を車で送迎。思わず「お義父さんの施設が見つかるまでミニバスやめてくれないかな…」と思ってしまうことは数しれず。でもそれって違う……。親が子どもの夢を奪ってはいけない。そのような責任感が、この女性をどんどん追い詰めてしまうのではないでしょうか。同居家族の介護、深刻な問題です。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、同居家族の介護から起こった一件です。
軽度の認知症がある義父との同居。疲弊がひどく、いつもクタクタ。ことあるごとに「お前のせいで生きていても楽しくない！」などと暴言を吐かれ、心まで疲れ切っています。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部