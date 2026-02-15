自転車にも導入される交通反則制度とは2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則制度が導入されます。交通反則通告制度は、比較的軽微な道路交通法違反があった場合に、刑事手続きに進むことなく反則金を納付することで処理が完結する仕組みです。【画像】「ええぇぇ！」 これが自転車で取り締まりされる「違反」です！ 画像を見る（27枚）一般には青切符と呼ばれ、これまで主に自動車やバイクを対象として運用さ