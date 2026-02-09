【ガンダムファンクラブ】 2027年3月31日 サービス終了予定 会員制サービス「ガンダムファンクラブ」が2027年3月31日23時59分をもってサービス終了となることが明らかになった。 「ガンダムファンクラブ」は「機動戦士ガンダム」史上初の公式ファンクラブとして2015年にリリースされたサービス。シリーズの映像作品を視聴できるほか、「ガンプラ資料館」