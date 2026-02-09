【ガン ダム ファンクラブ】 2027年3月31日 サービス終了予定

会員制サービス「ガンダムファンクラブ」が2027年3月31日23時59分をもってサービス終了となることが明らかになった。

「ガンダムファンクラブ」は「機動戦士ガンダム」史上初の公式ファンクラブとして2015年にリリースされたサービス。シリーズの映像作品を視聴できるほか、「ガンプラ資料館」といったコンテンツへのアクセスや、イベントチケットを先行して購入できる特典などが用意されていた。

およそ10年にわたってサービスが提供されてきたが、約1年後の2027年3月31日に終了となることが告知された。今月末の2月27日18時にプレミアム会員の新規入会および自動更新が停止となり、2027年2月26日18時に月額会員の新規入会と自動更新が停止される予定。あわせてバースデーカードの配布シミュレーションなども公開されている。

□「ガンダムファンクラブ サービス終了のお知らせ」のページ

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS