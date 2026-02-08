Image: 山崎実業 テレビ周りが一気に片付く。テレビ台って、意外と奥行きをとってしまう……。しかもホコリも溜まりやすくなり、ごちゃっとして見えるんですよね。テレビ周りが整ったように見せるために見つけたのが、山崎実業の「壁付けテレビホルダー スマート」。テレビ背面の「VESA規格ネジ穴」を利用することで、テレビを浮かせてスッキリ設置できるのです。石こうボードピンでテレビを