「結婚＝愛し合っている」ワケではない！「結婚＝愛し合っている」とは限りません。長い結婚生活の中で愛情が冷めきってしまっても、離婚せずに同居を続ける夫婦は意外と多いもの。なぜ彼女たちは、愛していない夫との生活を続けるのでしょうか。ネット上の赤裸々な声から、その実態に迫ります。【画像】「生々しい…」これが、50代以上の“夜の営み”実態です！（11枚）交際、同棲、そして結婚と、さまざまなステップを経て始ま