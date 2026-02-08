「卒婚（そつこん）」という言葉を目にして、「その言葉、使ってる人いる？」「結局、熟年離婚のソフトな言い換えじゃない？」と感じる人もいるかもしれません。一方で、午前中の美容院やスポーツジムなど、熟年女性が集う場で耳を澄ませていると、笑いながら「うちは卒婚だからさあ」と明るいトークが聞こえてくるのも事実です。私の主宰する夫婦仲相談所でも、ここ数年、50代以降の妻からの「夫との距離の置き方」相談が微増して