「節分ごはん」と聞くと、定番の恵方巻が思い浮かびますが、ほかにも厄除けのいわし料理や縁起物のそばなどさまざま。どの料理にも家族みんなの健康と幸せを願う気持ちが込められています。今年は準備していなかったという方も一品だけでも作ってみませんか？当日でも間に合う、節分ごはんの素敵なアイデアやレシピをご紹介します！おいしくて縁起の良い「節分ごはん」を作ろうハーフ恵方巻 この投稿をInstagramで見る