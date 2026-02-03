当日でも間に合う！簡単おいしい「節分ごはん」でおうちに福を招こう

「節分ごはん」と聞くと、定番の恵方巻が思い浮かびますが、ほかにも厄除けのいわし料理や縁起物のそばなどさまざま。どの料理にも家族みんなの健康と幸せを願う気持ちが込められています。今年は準備していなかったという方も一品だけでも作ってみませんか？当日でも間に合う、節分ごはんの素敵なアイデアやレシピをご紹介します！

おいしくて縁起の良い「節分ごはん」を作ろう

ハーフ恵方巻

「節分ごはん」といえばやっぱり「恵方巻」。恵方巻きをカットせずに1本丸ごと食べるのは、「縁（えん）を切らない」「運を逃さない」という縁起担ぎとされています。節分にその年の恵方を向き、願い事を思い浮かべながら、無言で最後まで一気に食べきるのが基本のルールとされています。



おうちで作るとなると難しそうですが、ハーフサイズなら巻くのも簡単で食べやすさも抜群です！



@marron.recipeさんのレシピは、巻きすの代わりにラップを使うからとっても手軽。具材もツナ缶、茹で海老、きゅうり、レタスと、手に入りやすいものばかりです。



お好みの具材でアレンジOKなので、冷蔵庫の中にあるものを活用しながら作ってみてくださいね。

手作りの「恵方巻」は、お好みの具材を自由に組み合わせて作れるのが大きな魅力。どんな組み合わせにしようか悩んだら、@ayumis_tablesさんのレシピが参考になりそう！



こちらの「変わり恵方巻」は、とろたく、サーモンチーズ、キムチチャーシューの3種。太巻きと細巻きの中間のような太さのハーフサイズで、和風、洋風、韓国風と全く異なる味わいが楽しめます。



きれいに巻くコツなども丁寧に紹介されているので、初めての方でも挑戦しやすいですよ。今年の恵方は「南南東」です。恵方巻きを頬ばって、福をまるっといただきましょう！

変わり恵方巻き3種｜Instagram（@ayumis_tables）節分豆と青菜のまめ菜めし

節分に欠かせないものといえば「炒り大豆」。「鬼は外、福は内」の掛け声とともに豆をまき、年齢と同じ数の豆を食べることで邪気を払って健康を祈ります。



そんな節分豆を使って炊き込みごはんを作りませんか？

@nakamaki.recipeさんの「節分豆と青菜のまめ菜めし」は、香ばしい香りと味わいが楽しめて栄養満点！



炒り豆は炊き込むことでやわらかくなって食べやすさ◎。そこに大根やかぶの葉を塩茹でして混ぜ込めば、色鮮やかになって塩気が良いアクセントになります。冷めてもおいしいので、お弁当にもおすすめですよ。

節分豆と青菜のまめ菜めし｜Instagram（@nakamaki.recipe）いわしと蕎麦出典：https://www.instagram.com

地域によっては節分に邪気払いや無病息災を願って「いわし」を食べる風習があります。塩焼きにするのが基本の食べ方ですが、特に決まりはないのでお好きな食べ方でOKです。



また、節分に「蕎麦」を食べる風習がある地域も。蕎麦には、箸で切れやすく簡単に噛み切れることから厄を切るという意味や、その見た目のように「細く長く生きる」という長寿への願いが込められています。



いわしと蕎麦で節分ごはんを作るとなると見た目が少し地味になりがちですが、@misonoyakuzenさんの食卓はとっても華やか！ うつわや盛り付けを少し工夫するだけでも変わるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

節分いわしとお蕎麦｜Instagram（@misonoyakuzen）いわしのかば焼き丼

いわしを使って手軽に一品作るなら、かば焼き丼はいかが？



@hasami_recipe__さんのレシピは、キッチンばさみを使うから包丁不要！ いわしの下処理も簡単にできます。



下処理さえ終われば、あとはいわしに塩、小麦粉をまぶしてフライパンで焼き、タレを絡めるだけ。甘辛く味付けしたいわしは、思わずごはんをかきこみたくなるおいしさですよ。

いわしのかば焼き丼｜Instagram（@ hasami_recipe__）鬼のそぼろ丼といわしのロールフライ出典：https://www.instagram.com

かわいい鬼に見立てたそぼろ丼にほっこりする、@n_1019_さんの節分ごはん。



肉そぼろを作ったらあとは海苔や枝豆、カニカマなど、おうちにある食材を活用してお顔を描けばできあがりです。これなら小さなお子さんも喜んで食べてくれそうですね。



「いわしのロールフライ」は、いわしに梅肉、大葉、スライスチーズを巻き、バッター液につけたらパン粉をまぶして揚げているそう。おつまみにもぴったりで、冷めてもおいしいからお弁当にもおすすめ。



@n_1019_さんの投稿に詳しいレシピが掲載されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

鬼のそぼろ丼といわしのロールフライ｜Instagram（@n_1019_）

ほかにもある！縁起の良い「節分ごはん」

こんにゃく料理も縁起の良い節分ごはんの1つ。こんにゃくを食べて体内の悪いものを排出することが、疫病を追い払うということにつながると考えられています。



また、豚汁やけんちん汁など具だくさんの汁物に蒸し大豆を入れた「節分汁 （鬼除け汁）」は、栄養バランスが良くてサイドメニューにぴったりです。



節分ごはんをちょこっとでも取り入れて、普段とは一風違った食卓を楽しんでみてはいかがでしょうか。