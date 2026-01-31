俳優の東出昌大（37）が31日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。20年の不倫騒動の際にエゴサーチした理由を赤裸々に明かした。名物企画「なにをきくねん」コーナーに登場し、世間をにぎわせたスキャンダルをはじめ、NGなしの赤裸々トークを展開。観覧者からの「エゴサーチはしますか?」という質問に、「若い時はしました。朝ドラの評判とか。今は全然してないです」と答えた。