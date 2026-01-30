「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで逮捕・送検されたカープの羽月隆太郎容疑者が、来月７日まで１０日間の勾留がきまりました。 カープの選手羽月隆太郎容疑者（２５）は先月半ばごろ、指定薬物のエトミデートを使用した疑いで２７日に逮捕されました。 捜査関係者によりますと先月、通報を受けた警察官が羽月容疑者の自宅を訪ねたところ、エトミデートとみられる薬物が入った複数のカ