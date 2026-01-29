会談に臨むスターマー英首相（左）と中国の習近平国家主席＝29日、北京（ゲッティ＝共同）【北京共同＝清水敬善】中国の習近平国家主席とスターマー英首相は29日、北京で会談し「長期的に安定した全面戦略パートナー関係」を発展させることで合意した。両政府が発表した。英首相の訪中は8年ぶりで、中国はこれを機に冷え込んでいた中英関係を改善する方針転換を鮮明にした。米政権が各国に関税圧力を加える中、中英は接近。経済