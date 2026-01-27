ゆるいシルエットが増えがちな季節は、「きちんと着飾る」ほうがかえって新鮮。シャツはゆるめずきちんと、スカートはいっそうレディに。キレイめな服をカジュアルダウンする、鉄板の法則をやめてみると、品よく気分転換できる着方やデザインのレパートリーが増えるはず。「細い×細い」でハズさず遊ぶコートの中にもおさまりがいい、丈も身幅もコンパクトに仕上げた「隙のないレイヤード」。シルエットをくずさないことでおのずと