狂言師の和泉元彌さん（51）が2026年1月5日、インスタグラムを更新。母の節子さん（83）らとの仲睦まじい様子の写真を公開した。2000年代、バラエティ番組で人気狂言の二大流派の一つである和泉流のもとに生まれた元彌さんは、母の節子さんとともに2000年代にテレビのワイドショーなどに出演。ちなみに元彌さんはプロレスに参戦したり、節子さんは「セッチー」の愛称でバラエティ番組に出演したりと、2人はお茶の間で親しまれた。