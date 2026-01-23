アメリカのネット通販大手アマゾンが、来週にも数千人規模の人員削減を実施する可能性があることがわかった。ロイター通信によると、アマゾンは新型コロナウイルスの感染拡大時に過剰に採用した人員の調整やAI活用による効率化などを目的に、管理部門 約35万人のうち、最大で1割ほどを削減する計画を立てていて、去年10月には約1万4000人を削減した。さらに関係者の話として、早ければ27日にも第2弾となる人員削減が実施され