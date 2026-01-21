ＵＭＡの代表格・ネッシーが生息するとされるネス湖で、揚水施設、風力発電所、通信塔などの開発に関する複数の計画申請が提出されており、地元住民たちは反対運動を起こしている。英紙デーリー・スターが２０日、報じた。英国のネス湖での開発計画は、怒れる地元住民の反対に直面している。住民たちは、こうした開発によって「ネッシーが怖がって姿を消してしまうのではないか」と恐れているのだ。住民は、揚水施設、風力発