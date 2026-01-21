[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節 R・マドリー 6-1 モナコ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節1日目を開催。レアル・マドリー(スペイン)とモナコ(フランス)が対戦し、R・マドリーが6-1で大勝した。最終節の第8節は28日に一斉開催され、R・マドリーはベンフィカ(ポルトガル)、モナコはユベントス(イタリア)と対戦する。前節終了時点でR・マドリーは4勝2敗の7位、モナコは2勝3分け1敗の19位でこの一戦