阪神は19日、栄枝裕貴捕手（27）が一般女性（26）と結婚したと発表した。以下は栄枝のコメント。「この度、かねてお付き合いさせていただいて方と結婚いたしました。これからは支え合いながら、2人で一緒に成長していきたいと思います。今シーズンは、チーム関係者、ファンの皆さま、そして家族とともに、リーグ連覇、日本一奪還の喜びを分かち合えるように頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いします」