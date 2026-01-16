フェイエノールトは18日、エールディビジ第19節のスパルタ・ロッテルダム戦を行う。FW上田綺世は今季リーグ戦で初のメンバー外になった。今週のトレーニングへの完全参加ができていなかったという。上田は年明け初戦となった今月11日のヘーレンフェーン戦(△2-2)でフル出場し、1アシストを記録していた。ただ現地記者のデニス・ファン・アーセル記者はメンバー発表後、X(@DennisVanEersel)に「今週チームの全体練習に完全には