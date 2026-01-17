2024年の改定以降、口座開設数が大きく増えた新NISA。最近では日経平均株価も上昇傾向にあり、投資に興味を持つ人も増えているのではないでしょうか。 そんな中、父親が300万円を定期預金に預けていることが判明したら……「取りあえず預けておけば安心」「減らなければいい」という考えからかもしれませんが、銀行預金の利息はごくわずかです。「せっかくまとまった資金があるのなら、投資信託などで効率的に増やしたほうが