「『探偵物語』のラストシーンに私は関わっていないのですが、試写を見たとき、清純派の薬師丸ひろ子さんが松田優作さんと激しいキスをしているから、びっくりして！キスするくらいは台本に書いてあったかもしれませんが、あれだけ濃厚になったのは、現場で優作さんが考えたのだと思います」こう振り返るのは、秋川リサさん（73）だ。同作品の撮影現場は、時間どおりに終わったことがなかったという。「優作さんが台本を持って、