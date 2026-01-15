ÎòÂåºÇÄ¹¤Î¼óÁêºß¿¦Æü¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°»á¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÂÇÜ»á¤ò»Õ¤È¶Ä¤°¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´±Å¡¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ç¸ÉÆÈ¤Ë´ù¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¼ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤Ê¤É¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¹â»Ô»á¤Ï¡¢¸øÌ³¤Ç¤âÀä¤¨¤º¾Ð¤ß¤ò¿¶¤ê¤Þ¤­¹¥´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó´±Å¡¤Î¼¹Ì³¼¼¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢Èà