【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） BANDAI SPIRITSは、イベント「METAL BUILD EXPO」を3月27日より開催することを発表した。開催期間は7月6日まで。会場は「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」。 本イベントは、BANDAI SPIRITSの超合金の技術と、デザインアレンジが融合し