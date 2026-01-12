お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。オズワルドの伊藤俊介との破局理由を赤裸々に告白した。【動画】止まらない！イワクラ、伊藤と別れた理由を赤裸々告白互いに気になったことをメモし合いながら旅をする「メモドライブ」企画で、今回は初の独身男女3対3で実施。その車中、イワクラは「伊藤くんと3〜4年、付き合いました。あの…先日別れました」と明