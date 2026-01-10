１月７日に行なわれたマンチェスター・シティ対ブライトン戦で、三笘薫がチームの同点ゴールとなる鮮やかなミドルシュートを決めた。昨年12月13日のリバプール戦で左足首の怪我から復帰し、先発メンバーに戻ってから２試合目でネットを揺らした。自身のゴールは９月13日のボーンマス戦以来、実に約４か月ぶりだ。得点の場面では、三笘の技術力と判断力、そして高いシュート精度が光った。本人は「やっと取れた。怪我でチーム