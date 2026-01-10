1月8日放送された特番『この歌詞が刺さった！グッとフレーズ』（TBS系）で11位に入ったTOKIOの楽曲『宙船』。timeleszの篠塚大輝が新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）参加時に同曲を歌ったエピソードを披露し、番組は盛り上がったのだが……。「TOKIOが歌唱する映像が使われることはなく、CD音源をバックに静止画が映った後、同曲の作詞作曲者である中島みゆきさんのライブ映像が流れたんです