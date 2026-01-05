キユーピーのフードサービス（業務用）事業は、25年12月からの新年度で「サラダファースト」を加速させるとともに、タルタルソース市場の拡大を目指す。「サラダファースト」は、サラダの喫食機会を増やすことで食と健康に貢献することを念頭においたキャッチフレーズ。サラダの魅力を人々に伝えるべく23年から具体的な取り組みを進めている。26年度からは、社長直下のプロジェクトとしてグループ一丸により推進を加速させてい