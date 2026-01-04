歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が公開した、長女・麗禾（14）の姿に心配の声が寄せられている。【映像】包帯をつけた麗禾＆“親子そっくり”の写真自宅での稽古の様子など、麗禾や長男・勸玄（12）についてSNSで発信している團十郎。ファンからは、「麻央さんにも團十郎さんにも似てきましたね」「れいかちゃんが、麻央さんに似ていて驚きました」「團十郎さんと麻央ちゃんみたいですね。似てる」など、2017年6月に亡くなった妻