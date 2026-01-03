猫の発声行動は主に「ニャー」と鳴く場合と「ゴロゴロ」と喉を鳴らす場合に分けられます。猫の声を分析した新たな研究で、「ニャー」よりも「ゴロゴロ」の方が個体を識別するのに役立つことが分かりました。Meows encode less individual information than purrs and show greater variability in domestic than in wild cats | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-025-31536-7Cats' purrs reveal who's wh