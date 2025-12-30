ブンデスリーガ2部のハノーファー96が、提携クラブである水戸ホーリーホックから齋藤俊輔を獲得する可能性が高まっている。『Liga-Zwei.de』が伝えている。水戸ホーリーホックは公式ホームページにて、海外クラブとの移籍交渉が進んでいるため、同選手がチームを離れることを発表している。齋藤は2025年シーズン、ウイングを主戦場に27試合で8ゴールを挙げる活躍を見せ、クラブのJ1昇格に大きく貢献した。その才能は高く評価されて