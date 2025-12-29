公益財団法人「国家基本問題研究所」は中国が建造を進める４隻目の空母について、ドックとみられる場所を人工衛星画像で分析した結果、原子炉格納容器のようなものが確認されたと公表した。中国で初の原子力空母となる可能性がある。４隻目の空母は、２隻目の空母「山東」が建造された遼寧省大連と同じドックで建造されているとみられ、ドック内では今年２月以降、造船時に船体の下に置く角材が確認された。１１月には船体の一