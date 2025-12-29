SoftBank ウインターカップ2025男子決勝バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」は29日、東京体育館で男子決勝が行われ、福岡大大濠（福岡）が東山（京都）に97-71で勝利した。テレビ朝日系でも放送されていたが、バスケコートにある掃除用具が映り、話題になっている。コートにラーメンが散乱？しかし、汚れてはいなかった。ウインターカップのワンシーン。スタッフが汗で濡れたコートを