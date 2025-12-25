元日本代表のMF本田圭佑（39）が25日、自身が発起人となりトヨタアリーナ東京で開催した「4v4JAPANCUP2025RESPECTYOU，au」のレジェンドマッチに出場後に取材に応じた。来年6月11日開幕のW杯北中米大会で優勝を目指す日本代表に言及。14年W杯ブラジル大会前に優勝を目指すことを公言した身として「（優勝の）可能性は上がっていると思うが、世界の強豪はまたさらに上を行くプレーをし続けてきた。今の日本代表の選手