婚姻数はなぜ年々落ちているのか。結婚相談所ナレソメ予備校塾長の勝倉千尋さんは「令和の婚活で恋愛の先に結婚があると思ったら、大間違いだ。マッチングアプリが、ロマンティック・ラブにトドメを刺した結果、恋愛の先に結婚はなくなってしまった」という――。※本稿は、勝倉千尋『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／K-Angle※写真はイメージです