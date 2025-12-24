大人気キャラクター「パペットスンスン」のキッチン雑貨や衛生雑貨が、2025年12月より全国の量販店、ドラッグストア等にて順次発売される。＞＞＞パペットスンスンのキッチン雑貨やマスクをチェック！（写真25点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7